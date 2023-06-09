Оккупанты признались, что Каховскую ГЭС взорвала российская диверсионная группа — перехват СБУ 9 июня, 10:14 Подтопленный в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон (Фото:REUTERS/Vladyslav Smilianets)

Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора российских оккупантов, один из которых подтверждает, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа РФ.

Об этом СБУ сообщила в пятницу, 9 июня.

Из записи следует, что россияне хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге. Один из мужчин обвиняет в подрыве гидроэлектростанции Украину и говорит, что теперь Запорожская АЭС, реакторы которой охлаждает вода из Каховского водохранилища, «долбанет — и все».

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«Там не они долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», — ответил ему другой российский военный.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Каховскую ГЭС взорвали военные 205 мотострелковой бригады оккупационной армии РФ. Он убежден, что решение о теракте принимали непосредственно в Кремле.



Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

По данным ОВА, по состоянию на утро 9 июня затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсона. Эвакуировали уже 2352 человека и около 550 животных.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.