Оккупанты назвали «нейтрализацией» похищение мэра Херсона 29 июня, 03:52 Игорь Колыхаев (Фото:Херсонский городской совет/Facebook)

Российские оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колихаева. Они назвали это «нейтрализацией».

Об этом сообщает пропагандистское издание Риа Новости.



Информацию о похищении подтвердил так называемый «заместитель председателя военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Задержан экс-мер Колыхаев… Человек, который во многом навредил процессу «денацификации». Наконец-то его нейтрализовали», — заявил он.

По его словам, Колыхаев призвал социальных работников не выполнять преступные приказы оккупационных властей.

Мэра Херсона Игоря Колихаева похитили во вторник, 28 июня, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

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