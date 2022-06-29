Оккупанты назвали «нейтрализацией» похищение мэра Херсона

29 июня, 03:52
Игорь Колыхаев (Фото:Херсонский городской совет/Facebook)

Игорь Колыхаев (Фото:Херсонский городской совет/Facebook)

Российские оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колихаева. Они назвали это «нейтрализацией».

Об этом сообщает пропагандистское издание Риа Новости.

Информацию о похищении подтвердил так называемый «заместитель председателя военно-гражданской администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Задержан экс-мер Колыхаев… Человек, который во многом навредил процессу «денацификации». Наконец-то его нейтрализовали», — заявил он.

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По его словам, Колыхаев призвал социальных работников не выполнять преступные приказы оккупационных властей.

Мэра Херсона Игоря Колихаева похитили во вторник, 28 июня, когда он приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Херсон Херсонская область Война России против Украины

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