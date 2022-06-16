Оккупанты привозят родственников в Херсон и заселяют их в дома уехавших украинцев — Минобороны 16 июня, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Замминистра обороны Украины Анна Маляр (Фото:Скриншот из видео/Ukrinform TV/Youtube)

Российские военные перевозят своих родственников во временно захваченный Херсон и заселяют их в жилье украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Со стороны России активизировалась перевозка семей военнослужащих российских оккупационных войск в захваченные российским агрессором украинские населенные пункты. В частности, речь идет о Херсоне», — сказала она во время брифинга.

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Оккупанты заселяют своих родственников в дома и квартиры украинцев, которые вынужденно уехали из-за российской агрессии.

«Кроме того, российские захватчики усиливают мероприятия по принудительной паспортизации населения захваченных ими территорий. По состоянию 13 января, электронная очередь на получение российского паспорта составляется на две недели», — добавила Маляр.

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что в течение последних двух недель украинские военные добились тактических успехов в рамках контрнаступательных действий на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона.

По его словам, бои идут между Таврическим и Томиной Балкой, это 20 километров до Херсона.

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