Оккупанты доставили в Севастополь подбитый под Змеиным катер — Одесская ОВА 9 июля, 20:57 Катер П-342 Юнармеец Балтики (Фото:Братчук/Telegram)

Войска РФ доставили во временно оккупированный Севастополь противодиверсионный катер, который украинские силы подбили во время освобождения острова Змеиный, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«В Севастополь на судоремонтный завод доставили поврежденный российский противодиверсионный катер П-342 Юнармеец Балтики», — сообщил он в Telegram.

По его данным, катер проекта Раптор получил повреждения во время боевых действий при освобождении острова Змеиный.

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30 июня в ОК Юг заявили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров. Позже информацию о бегстве своих войск подтвердили в минобороны страны-агрессора, соврав о том, что это был «жест доброй воли».

По подсчетам Forbes, за время захвата Змеиного россияне благодаря действиям защитников Украины лишились техники почти на миллиард долларов.

7 июля украинские бойцы зачистили остров Змеиный и уничтожили около 30 единиц вражеской техники. Как символ победы защитники установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров ранее.

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