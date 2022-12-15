Оккупанты принудительно вывезли украинцев с острова возле Херсона и заминировали дачи под Олешками — Генштаб

15 декабря, 08:05
Поделиться:
Оккупанты депортировали граждан Украины с Большого Потемкинского острова возле Херсона (Фото:АгоВ/facebook.com)

Оккупанты депортировали граждан Украины с Большого Потемкинского острова возле Херсона (Фото:АгоВ/facebook.com)

Российские оккупационные войска принудительно вывезли граждан Украины с Большого Потемкинского острова возле Херсона.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 15 декабря.

Сообщается, что украинцев с острова вывезли на подконтрольную захватчикам территорию.

Видео дня

Кроме того, по имеющейся информации, оккупанты заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной громады Херсонской области.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что на захваченной Арабатской стрелке российские оккупанты обустроили свою военную базу и полигон для мобилизованных. Для развлечения они расстреливают краснокнижных птиц.

https://www.youtube.com/watch?v=9kKg4zTPxBc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Херсон Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X