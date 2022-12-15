Оккупанты принудительно вывезли украинцев с острова возле Херсона и заминировали дачи под Олешками — Генштаб 15 декабря, 08:05 Оккупанты депортировали граждан Украины с Большого Потемкинского острова возле Херсона (Фото:АгоВ/facebook.com)

Российские оккупационные войска принудительно вывезли граждан Украины с Большого Потемкинского острова возле Херсона.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 15 декабря.

Сообщается, что украинцев с острова вывезли на подконтрольную захватчикам территорию.

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Кроме того, по имеющейся информации, оккупанты заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной громады Херсонской области.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что на захваченной Арабатской стрелке российские оккупанты обустроили свою военную базу и полигон для мобилизованных. Для развлечения они расстреливают краснокнижных птиц.