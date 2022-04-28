Оккупанты принудительно вывезли более 30 тысяч жителей Мариуполя в РФ — глава Донецкой ОВА
Последствия действий российских оккупантов в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Из Мариуполя оккупанты принудительно вывезли более 30 тысяч местных жителей, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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«Больше 30 тысяч мариупольцев принудительно депортировано в Российскую Федерацию», — сказал он во время брифинга.
Кириленко уточнил, что оккупанты вывозят украинцев в свои так называемые фильтрационные лагеря, которые расположены вблизи Мариуполя в населенных пунктах вдоль побережья Азовского моря.
«Вывозя туда людей, они разделяют их на женщин с детьми и мужчин. Делят по возрастным критериям. И после этого отбирают документы, удостоверяющие, что они граждане Украины и выдают свои справки», — рассказал он.
Глава ОВА уточнил, что мариупольцев принудительно вывозят в ранее оккупированные районы Донецкой области, или же на территорию РФ.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина отслеживает судьбу каждого украинца, принудительно депортированного в Россию.
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