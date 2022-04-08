Оккупанты принудительно вывезли 121 тысячу украинских детей с захваченных территорий — Денисова 8 апреля, 20:47 Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова (Фото:Людмила Денісова/Facebook)

Оккупанты принудительно вывезли 121 тысячу детей с захваченных территорий, сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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«По информации из разных источников в Российскую Федерацию принудительно вывезено уже более 121 тысячи детей. Это как дети-сироты, так и имеющие родителей. Известно, что часть детей вывезена оккупантами из Мариуполя в Донецк и в направление Таганрога», — пишет она.

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Денисова отмечает, что СМИ страны-агрессора начали публиковать информацию об инициативе президента РФ по внесению изменений в законодательство для организации ускоренной процедуры усыновления детей с территории оккупированного Донбасса.

Оккупанты утверждают, что все эвакуированные дети — сироты. При этом Денисова отмечает, что все дети-сироты вместе с детскими домами были эвакуированы из Мариуполя централизованно 24−25 февраля в первые два дня войны Украиной и у Киева нет сведений о том, что дети, которых планируют усыновить, имеют статус сирот или лишенных родительской опеки.

«Россия повторяет сценарий 2014 года, когда она вывезла из оккупированного Крыма украинских детей так называемым „поездом надежды“ для их усыновления. За незаконное похищение детей из Крымского полуострова РФ было исключено из Европейской сети омбудсменов по правам ребенка (ENOC)», — напомнила Денисова.

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