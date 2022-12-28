РФ начала принудительную паспортизацию детей на захваченных территориях Луганской области — ОВА 28 декабря, 08:36 Дети до 14 лет, которые находятся на оккупированной территории Луганской области, автоматически получают гражданство РФ (Фото:RJA1988/Pixabay)

Российские оккупанты начала принудительную паспортизацию детей на захваченных территориях Луганской области.

Как сообщили в Луганской областной военной администрации в Telegram, на данный момент вступил в силу порядок подачи заявления о признании ребенка до 14 лет, который проживает на захваченных РФ территориях, гражданином России.

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«Для этого родителю обязательно нужно иметь паспорт России. Конечно, можно его и не получать и сразу подпасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют», — резюмировали в ОВА.

РФ проводит принудительную паспортизацию на захваченных с 24 февраля территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Оккупанты заставляют людей принимать российское гражданство, запугивая отсутствием выплат.

В 2019 году РФ также начала незаконно выдавать российские паспорта на тех территориях Донецкой и Луганской области, которые были захвачены с 2014 года.