Оккупанты принудительно переселили в РФ 500 тысяч украинцев

20 апреля, 04:42
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В Россию украинцев отправляют в депрессивные регионы (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

В Россию украинцев отправляют в депрессивные регионы (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

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Оккупанты уже принудительно переселили в РФ 500 тысяч украинцев. Среди них — 121 тысяча детей.

Об этом сообщил во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица, пишет Укринформ.

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По его словам, депортированных в Россию украинцев отправляют в депрессивные регионы, среди которых северные территории и остров Сахалин, а затем запрещают оттуда выезжать в течение двух лет.

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Кислица говорит, что россияне также содержат десятки тысяч украинцев в фильтрационных лагерях на оккупированных территориях. Так, не менее 20 тысяч человек содержатся в лагерях в районе населенных пунктов Мангуш, Никольское и Ялта Донецкой области, а еще 5-7 тысяч — в Безымянном Донецкой области.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия ООН Сергей Кислица депортация Война России против Украины

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