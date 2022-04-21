Родителей убили. Оккупанты принудительно депортировали группу детей из Донецкой и Луганской областей в РФ
Каждый день в Украине от рук оккупантов умирают дети (Фото:Nacho Doce/Reuters)
Российские оккупанты принудительно депортировали в Россию группу детей из Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram .
О депортации детей возрастом 14−15 лет стало известно благодаря тому, что они были доставлены в один из благотворительных фондов города Владимир.
Их родителей убили российские военные во время войны, работникам указанного фонда запрещено разыскивать родственников.
«Прошу Службу безопасности Украины, Общество Красного Креста Украины и Украинский национальный центр развития мира содействовать в скорейшем розыске и возвращении детей», — сказала Денисова.
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина отслеживает судьбу каждого украинца, который был принудительно депортирован в Россию.
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