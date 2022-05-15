Оккупанты применяют против защитников Азовстали запрещенные зажигательные снаряды. Офис генпрокурора начал расследование 15 мая, 19:21 Цей матеріал також доступний українською Россияне применяют против защитников Азовстали зажигательные снаряды с термитными слоями (Фото:Офис Генерального прокурора via Facebook)

Российские военные атаковали защитников Мариуполя зажигательными снарядами с термитными слоями, которые запрещены нормами международного гуманитарного права. Прокуратура начала расследование.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом офис Генпрокурора сообщил в Telegram.

"14 мая 2022 года вооруженными силами РФ в очередной раз осуществлены атаки на защитников города Мариуполя, которые удерживают позиции на территории ЧАО МК Азовсталь. Согласно данным из открытых источников, захватчики применяют зажигательные снаряды с термитными слоями, которые запрещены нормами международного гуманитарного права", – говорится в сообщении.

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Отмечено, что температура горения таких снарядов составляет примерно 3 000 градусов Цельсия и они предназначены для поражения живой силы и техники противника путем создания массовых очагов пожара.

15 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты 14 мая впервые применили против защитников, удерживающих оборону Азовстали, зажигательные или фосфорные бомбы.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч человек.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении и пытаются контратаковать, продолжаются тяжелые бои. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с едой, водой, лекарствами, боеприпасами.



Сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.



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