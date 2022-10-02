Оккупанты применили иранский дрон для удара по Кривому Рогу 2 октября, 02:00 Россия вновь применила иранский дрон Shahed-136 (Фото:ysk4848/Twitter)

Глава Криворожской районной администрации Александр Вилкул сообщил, что российские оккупанты применили иранский дрон для удара по Кривому Рогу

«Удар дроном-камикадзе по объекту гражданской инфраструктуры в одном из центральных районов города. Ничего не писать и не выкладывать в соцсети. Идет ликвидация последствий», — сообщил Вилкул.

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Инфографика: НВ

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные Силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за снабжения страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. В МИД заявили, что это недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.