«Каникул больше нет»: Гайдай рассказал, как в Луганской области оккупанты используют детей в качестве живого щита 13 декабря, 11:46 Оккупанты «прикрываются» украинскими детьми в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Российские оккупанты в Луганской области заявили, что вместо каникул у учеников 8−10 классов будет военная подготовка.



Как сообщил в эфире телеканала Freeдом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, это делается для того, чтобы показать, что «паники нет» и одновременно продолжить прикрываться детьми как живым щитом.

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По его словам, россиянам необходимо, чтобы в школах и детских садах было как можно больше детей. В случае даже случайного прилета, они обвинят в этом ВСУ.

«Каникул больше нет. Оккупанты устроили детям вместо них военную подготовку. Рашистам нужно, чтобы „живой щит“ не сидел дома. Это делают для того, чтобы провозглашать, что „паники нет“ и осуществлять возможные провокации», — сказал Гайдай.

Ранее Генштаб сообщал, что в захваченном поселке Троицкое Луганской области оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.