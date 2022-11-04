В Херсонской области оккупанты используют в качестве живого щита школу и детский сад — Генштаб 4 ноября, 07:09 Генштаб сообщил о преступлениях оккупантов на захваченных территориях (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В населенном пункте Тополевка Херсонской российские оккупанты используют в качестве живого щита местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 4 ноября.

Также Генштаб сообщил о массовых грабежах на захваченных территориях, которые совершают оккупанты.

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В Бериславе и близлежащих населенных пунктах с предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база.

По автодорогам Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

