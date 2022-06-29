Для прикрытия военной техники. На Николаевском направлении оккупанты развернули зенитную ракетную батарею С-300ВМ — Генштаб

29 июня, 09:06
Оккупанты развернули батарею С-300ВМ на Николаевском направлении (Фото:Википедия)

Оккупанты развернули батарею С-300ВМ на Николаевском направлении (Фото:Википедия)

На Южнобугском и Таврическом направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых рубежей и недопущении контрнаступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

Об этом сообщает Генштаб.

На Николаевском направлении с целью прикрытия районов сосредоточения вооружения и военной техники агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.

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На Криворожском направлении оккупанты с целью усиления своих подразделений переместили в определенный район до одной батальонной тактической группы.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота РФ продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведет разведку.

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В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Украинские самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационных ударов по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше терпят значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Юг Украины Николаевская область ЗРК С-300 Война России против Украины

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