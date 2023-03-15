Оккупанты приговорили военного ВСУ к 12 годам колонии за «гранату в окно» 15 марта, 17:57 Андрей Незнамов (Фото:Скриншот Следком РФ / YouTube)

Российские оккупанты приговорили военного ВСУ к 12 годам колонии за якобы «бросок гранаты в окно жилого дома» в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Следком РФ.

По «версии» Следкома РФ, 25 мая прошлого года в Северодонецке военнослужащий Андрей Незнамов якобы бросил гранату в окно кухни, из-за чего пострадала женщина.

Видео дня

Следком опубликовал видео, на котором Незнамов признает свою вину.

Как сообщает BBC, на видеозаписи Незнамов очевидно произносит заранее заученный текст. Спиной к камере сидит сотрудник Следкома в балаклаве.

Следком не уточняет, где именно вынесен приговор. Однако российские СМИ пишут, что суд проходит во временно оккупированной части Луганской области.

Про самого военнослужащего лишь сказано, что он служил в отдельной механизированной бригаде ВСУ.