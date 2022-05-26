БТРы — на каждом перекрестке. Оккупанты пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков 26 мая, 02:17 Цей матеріал також доступний українською Последствия действий оккупантов в Запорожской области (Фото:t.me/zoda_gov_ru)

Российские военные пригнали в Мелитополь эшелон устаревших танков Т-62. А также 30 единиц техники в поселке Кирилловка.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.



"Эшелон устаревших танков Т-62, который россияне все-таки сняли с консервации, сегодня (25 мая – ред.) прибыл в Мелитополь… В поселок Кирилловка зашло 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы», – говорится в сообщении.

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Также есть вероятность, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов и в результате пострадать от мародерства, как это было в Бердянске.

Как сообщалось, российские оккупанты начали выдачу паспортов РФ жителям оккупированного Мариуполя.

25 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

Летом 2019 года страна-агрессор РФ начала незаконно выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса. Документы издавались в Ростовской области РФ.

Специальный указ Путина позволил жителям ОРДЛО получить гражданство РФ «в упрощенном порядке». В ответ на действия РФ Украина обратилась в Совбез ООН.

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