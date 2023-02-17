Заманивают «гастарбайтеров». Генштаб рассказал о новом способе оккупантов восполнить свои огромные потери 17 февраля, 09:00 Российские оккупанты пытаются восполнить свои потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупационные войска ищут новые способы восполнения своих огромных потерь в ходе войны против Украины.

Об одном из таких способов сообщил Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 17 февраля.

«Чтобы пополнять потери в живой силе, противник различными способами заманивает в ряды российских оккупационных войск различные категории общества, в частности так называемых «гастарбайтеров», — говорится в сообщении.

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Как отметили в Генштабе, один из таких «гастарбайтеров» сдался в плен украинским защитникам в Волновахском районе Донецкой области.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия РФ потеряла более 140 тысяч своих военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV