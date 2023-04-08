Оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить жителей Херсонской области получить паспорт РФ — Центр нацсопротивления 8 апреля, 18:47 Враг продолжает попытки выполнения плана принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов Украины (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Оккупанты пытаются выполнить план принудительной паспортизации жителей временно оккупированных регионов, который перед ними поставил Кремль. В частности, речь идет о новом инструменте побуждения населения к получению российских паспортов — выдаче государственных сертификатов на жилье в РФ.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По его данным, сертификаты предназначены для покупки жилья на территории России.

Отмечается, что оккупанты начали информационную кампанию, которая предусматривает заключение соглашения и расселение людей в новых квартирах «в безопасных регионах РФ», а средняя сумма эквивалентна одному такому сертификату составляет около 2,928 млн российских рублей (36 058 долларов США), покрывая стоимость жилья в таких населенных пунктах, как Ставрополь или Краснодар.

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«Заметим, что темпы паспортизации низки и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборантами РФ», — добавили в ЦНС.

Оккупанты планируют провести на временно захваченных территориях псевдовыборы в сентябре 2023 года. Однако препятствием для этого низкие темпы паспортизации.

В населенных пунктах временно оккупированных районов Херсонской области россияне издеваются над гражданским населением из-за сопротивления принудительной паспортизации. За отказ они угрожают «ямой».