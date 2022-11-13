Оккупанты превратили Мелитополь в сплошную военную базу — мэр 13 ноября, 21:23 Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район (Запорожская область) на сплошную военную базу. Туда свозят технику, вооружение и живую силу.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

По его словам, только за последнюю неделю:



В Мелитополь прибывают колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области;

По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения;

Военные расселяются в захваченные дома, школы и детсады. Военную технику расставляют в жилых кварталах;

Гражданским запрещено приближаться к району мелитопольского аэродрома;

В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с днровцами. Во дворе учебного заведения расставили Грады;

В селе Плодородное орудуют кадыровцы, которые повсюду развесили флаги со своим вождем;

В Михайловке и Заречном проходят обыски — оккупанты проверяют дома, спрашивают о мужчинах;

В Приазовской, Нововасильевской и Александровской громадах взламывают и занимают пустующие дома;

В Кирилловке расселились в захваченных базах отдыха;

В поселок Шелюги вблизи Кирилловки заехали прямо на танках, расселились в детсаду и перекрыли доступ к лесничеству.

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«Радует одно: наши Вооруженные Силы хорошо знают, где размещается враг и что делать, чтобы он убегал с украинской земли», — отметил Федоров.

