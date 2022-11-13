Оккупанты превратили Мелитополь в сплошную военную базу — мэр
Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские войска превратили захваченный Мелитополь и Мелитопольский район (Запорожская область) на сплошную военную базу. Туда свозят технику, вооружение и живую силу.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
По его словам, только за последнюю неделю:
- В Мелитополь прибывают колонны оккупантов как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области;
- По периметру Мелитополя строят укрепления и фортификационные сооружения;
- Военные расселяются в захваченные дома, школы и детсады. Военную технику расставляют в жилых кварталах;
- Гражданским запрещено приближаться к району мелитопольского аэродрома;
- В 22-ю школу Мелитополя сегодня завезли автобусы с днровцами. Во дворе учебного заведения расставили Грады;
- В селе Плодородное орудуют кадыровцы, которые повсюду развесили флаги со своим вождем;
- В Михайловке и Заречном проходят обыски — оккупанты проверяют дома, спрашивают о мужчинах;
- В Приазовской, Нововасильевской и Александровской громадах взламывают и занимают пустующие дома;
- В Кирилловке расселились в захваченных базах отдыха;
- В поселок Шелюги вблизи Кирилловки заехали прямо на танках, расселились в детсаду и перекрыли доступ к лесничеству.
«Радует одно: наши Вооруженные Силы хорошо знают, где размещается враг и что делать, чтобы он убегал с украинской земли», — отметил Федоров.