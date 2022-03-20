Оккупанты превращают оккупированные и окруженные населенные пункты в концлагеря — Денисова 20 марта, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь под обстрелами российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинская омбудсменка Людмила Денисова сообщила, что российская армия превращает оккупированные и окруженные населенные пункты в концентрационные лагеря, где голодает мирное население.

«Жители Мариуполя, бежавшие от бомбежек российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода. Оккупанты не допускают гуманитарные грузы с едой, лекарствами, предметами первой необходимости», — говорится в сообщении.

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По словам Денисовой, также страдает от гуманитарной катастрофы город Чернигов — нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды.

«Почти неделю идут переговоры об эвакуации и гуманитарном коридоре, но рашисты на него не соглашаются», — написала омбудсмен.



Она также отметила, что в Херсонскую область оккупанты не пропустили 14 фур с гуманитарной помощью.

«14 грузовиков с гуманитарной помощью на полпути российские боевики заставили вернуться. В гуманитарном грузе было самое необходимое для жителей Херсонской области: средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание. Не попали в область немало медикаментов…», — добавила Денисова.

Кроме того, не может попасть гуманитарный груз и в населенные пункты, где ведутся боевые действия в Харьковской, Киевской, Донецкой и Луганской областях.

«Лишение мирного населения пищи и медикаментов является ничем иным, как пыткой и прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека», — подчеркнула омбудсмен.

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