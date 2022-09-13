Оккупанты преимущественно сдали свои позиции в окрестностях Харькова и вернулись в РФ — Пентагон 13 сентября, 05:48 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Министерство обороны США считает, что Россия в основном сдала свои позиции в окрестностях Харькова на северо-востоке. Много российских войск отходят через государственную границу.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление чиновника Пентагона на условиях анонимности.



«В целом, по нашим оценкам, украинцы добиваются успехов в борьбе за освобождение и возвращение территории на юге и востоке. Около Харькова, по нашим данным, российские силы в основном уступили украинцам свои территориальные достижения и отступили на север и восток. Многие из них перешли через границу с Россией», - сказал он.

Видео дня

Это утверждение опровергает заявление российской пропаганды о том, что уход оккупантов из Харьковщины был запланирован и призван усилить группировку на Донбассе.

Кроме того, по оценке США, украинские войска, «вероятно, взяли под контроль Купянск и Изюм, а также некоторые меньшие села». О полном увольнении Купянска и Изюма Украина официально не сообщала, но там были подняты украинские флаги.

РФ же сосредоточилась на участке фронта от Северска до Бахмута в Донецкой области, считают в Пентагоне.

«Бахмут продолжает оставаться тем центром, где российские силы пытаются завоевать позиции. Мы продолжаем наблюдать интенсивное применение артиллерии и авиаударов», – сказал он.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском, Харьковском и частично Донецком направлениях. В минобороны сообщали, что защитники Украины освободили шесть тысяч квадратных километров своей территории от российских оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.