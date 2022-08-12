Большинство штурмов отбили. Оккупантам удалось добиться частичных успехов только на направлении Покровское — Бахмут — сводка Генштаба 12 августа, 19:34 ВСУ отразили большинство штурмов оккупационных войск (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Украинским военным удалось отразить большинство штурмов российских оккупационных войск по состоянию на 18:00, только на направлении Покровское — Бахмут российским войскам удалось добиться частичных успехов.

На этом направлении враг пытается закрепиться, говорится в сводке Генштаба.

«На Бахмутском направлении оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка. Авиаудары зафиксированы возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского», - сообщили в Генштабе.

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Разведчиков российских войск возле Спорного украинские военные обезвредили, нанеся им огненное поражение.

«Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия», — говорится также в сводке Генштаба.

На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы возле Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевки.

Все попытки штурма оккупационных войск в районах Спартака, Песков и Марьинки украинские военные подавили и отбросили оккупантов на предыдущие позиции.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Одноробовка, Прудянка, Слатино, Дементиевка, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки, Циркуны, Черняки, Петровка, Шестаковое, Старый Салтов, Мосьпаново, Кутузовка, Лесное, Ивановка, Гусаровка, Лебяжье, Коробочкино, Слобожанское и Чепиль.

Оккупационные войска задействовали штурмовую и армейскую авиацию для ударов вблизи Верхнего Салтова, Ртищевки, Украинки и Байрака.

На Славянском направлении оккупанты оказывали огневое влияние на позиции Сил обороны возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Ридного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы оккупантов вблизи Северска, Звоновки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородки.

Попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григорьевка была неудачной.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огневое влияние противника фиксировалось вблизи Новомихайловки, Шевченко, Новояковлевки, Великой Новоселки, Владимировки, Угледара, Новополя, Преображенки, Времевки, Новоселки, Зеленого Поля, Новоданиловки, Каменского, Новоандреевки, Гуляйполя. Авиация врага действовала возле Угледара и Новомихайловки.

Наступление оккупантов в направлении Егоровка - Павловка было остановлено, враг отброшен назад.

На Южнобугском направлении захватчики совершали обстрелы позиций украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового.

На этом направлении они пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших потери во время боевых действий.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. По имеющейся информации, 11 августа текущего года была проведена проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил Беларуси к применению.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны. Враг обстрелял из артиллерии районы Александровки Черниговской области и Юрьева, Белополья, Атынского и Ястребиного в Сумской области.

Продолжается ротация подразделений вооруженных сил Российской Федерации, выполняющих задачи в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Поскольку потери российских войск в живой силе возрастают, их командование расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях.

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