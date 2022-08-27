В Николаевской области оккупанты повредили около 10 тысяч гражданских объектов 27 августа, 14:27 Разрушенные дома в Украине из-за обстрелов оккупантов (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko/File Photo)

По состоянию на 27 августа с начала российского вторжения в Николаевской области повреждено частично или полностью 10 тысяч гражданских объектов.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

Из них - 6466 жилых домов, 67 медицинских заведений, 331 учебное заведение.

Кроме того, разрушения получили 149 учреждений культуры, 117 объектов промышленных предприятий, 1550 объектов жизнеобеспечения и 1320 других не военных объектов.

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В ночь на субботу, 27 августа, войска РФ обстреляли Николаев. Cнаряды попали по окрестностям областного центра. По предварительным данным обошлось без жертв и пострадавших.

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