Гайдай о взрывах в Луганске: оккупанты потеряли склад с боеприпасами
Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
Российская армия потеряла склад с боеприпасами в оккупированном Луганске.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
По его словам, данные о потерях боеприпасов у оккупантов приходят ежедневно.
«Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела — запасов у россиян слишком много», — написал Гайдай.
Вечером 10 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что взрывы произошли на складах с БК российских оккупантов.
Луганск расположен в более чем 80 километрах от линии фронта.
В течение 9 июля украинские силы уничтожили три склада боеприпасов оккупантов: в Чернобаевке, Харцизске и Кадиевке.
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