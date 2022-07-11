Гайдай о взрывах в Луганске: оккупанты потеряли склад с боеприпасами 11 июля, 09:30 Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Российская армия потеряла склад с боеприпасами в оккупированном Луганске.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, данные о потерях боеприпасов у оккупантов приходят ежедневно.

«Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела — запасов у россиян слишком много», — написал Гайдай.

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Вечером 10 июля в оккупированном Луганске прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что взрывы произошли на складах с БК российских оккупантов.

Луганск расположен в более чем 80 километрах от линии фронта.

В течение 9 июля украинские силы уничтожили три склада боеприпасов оккупантов: в Чернобаевке, Харцизске и Кадиевке.

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