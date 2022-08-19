«Сами спалили». Оккупанты потеряли дрон с картой памяти, на которой оказался обзор их базы — видео

19 августа, 11:11
На видео видно расположение российской техники и даже лица нескольких оккупантов (Фото:Коллаж НВ)

На видео видно расположение российской техники и даже лица нескольких оккупантов (Фото:Коллаж НВ)

В руки украинских военных попали разведданные, касающиеся расположения российских захватчиков в Николаевской области.

Об этом в пятницу, 19 августа, рассказали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

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Как сообщается, ценные сведения хранились на карте памяти, которая была извлечена из потерянного оккупантами квадрокоптера.

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В частности, речь идет о видео с обзором одной из баз российских войск на временно подконтрольной им территории региона.

Кроме оборонительных позиций ВС РФ, на нем также можно увидеть размещение военной техники и даже лица нескольких солдат.

«Спасибо, вы снова спалили свою базу», — прокомментировали обнародованные кадры украинские военные.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Николаевская область Дроны Война России против Украины

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