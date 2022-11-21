С 24 февраля армия РФ потеряла более 8 тысяч единиц военной техники в Украине

21 ноября, 04:25
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Оккупанты (Фото:Генштаб)

Оккупанты (Фото:Генштаб)

С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла не менее 8044 единиц военной техники. Из них 4 927 единиц были уничтожены.

Об этом сообщает Oryx.

Согласно данным, подтвержденным фото- и видеоматериалами, 4 927 единиц техники были уничтожены, повреждены — 198, брошены — 300, захвачены — 2 619.

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Аналитики отмечают, что потери России составили:

Видео дня

1504 танка (862 из них были уничтожены, 522 захвачены);

718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены);

1748 боевых машин пехоты ( 1078 уничтожены, 553 захвачены);

154 реактивных системы залпового огня;

80 зенитных ракетных комплексов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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