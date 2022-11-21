С 24 февраля армия РФ потеряла более 8 тысяч единиц военной техники в Украине
Оккупанты (Фото:Генштаб)
С начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла не менее 8044 единиц военной техники. Из них 4 927 единиц были уничтожены.
Об этом сообщает Oryx.
Согласно данным, подтвержденным фото- и видеоматериалами, 4 927 единиц техники были уничтожены, повреждены — 198, брошены — 300, захвачены — 2 619.
Аналитики отмечают, что потери России составили:
1504 танка (862 из них были уничтожены, 522 захвачены);
718 боевых бронированных машин (439 уничтожены, 245 захвачены);
1748 боевых машин пехоты ( 1078 уничтожены, 553 захвачены);
154 реактивных системы залпового огня;
80 зенитных ракетных комплексов.