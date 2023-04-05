Оккупанты потеряли более 200 солдат в районе Бахмута — Череватый 5 апреля, 22:51 Бахмут, 27 февраля (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными 212 солдат в районе Бахмута.

Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

«Там (в районе Бахмута — ред.) ведется прорывная операция, враг продолжает атаковать. За эти сутки произошло 245 обстрелов разными артиллерийскими системами, 21 боестолкновение. 88 оккупантов были уничтожены, 124 — получили ранения», — рассказал Череватый.

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Он добавил, что украинские военные сбили три беспилотника врага, уничтожили одну станцию радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов.

5 апреля западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнер, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.