Российские войска неудачно атаковали под Бахмутом и Казачьей Лопанью, ВСУ наносили эффективные удары — Генштаб 2 октября, 07:34 Генштаб сообщил, где оккупационные войска РФ неудачно сходили в атаку (Фото:Генштаб)

За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 2 октября.

Украинская авиация для поддержки действий наземных группировок за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта оккупантов, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов.

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Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону поражения попали три склада с боеприпасами и два зенитных ракетных комплекса С-300.

В населенном пункте Черниговка Запорожской области подтверждено уничтожение склада боеприпасов. Ранены около 50 оккупантов.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли под контроль Лиман в Донецкой области.