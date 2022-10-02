Российские войска неудачно атаковали под Бахмутом и Казачьей Лопанью, ВСУ наносили эффективные удары — Генштаб

2 октября, 07:34
Поделиться:
Генштаб сообщил, где оккупационные войска РФ неудачно сходили в атаку (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, где оккупационные войска РФ неудачно сходили в атаку (Фото:Генштаб)

За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на воскресенье, 2 октября.

Украинская авиация для поддержки действий наземных группировок за прошедшие сутки нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта оккупантов, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шести зенитных ракетных комплексов.

Видео дня

Читайте также:
Лоуренс Фридман
Лоуренс Фридман
С приближением зимы. Что меняется сейчас на фронте

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону поражения попали три склада с боеприпасами и два зенитных ракетных комплекса С-300.

В населенном пункте Черниговка Запорожской области подтверждено уничтожение склада боеприпасов. Ранены около 50 оккупантов.

Ранее сообщалось, что ВСУ взяли под контроль Лиман в Донецкой области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Харьковская область Генштаб Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X