Угрожают расстреливать детей. В Рубежном оккупанты посылают женщин шпионить за позициями ВСУ

26 апреля, 14:15
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Оккупанты прибегают к циничным методам сбора разведданных (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

Оккупанты прибегают к циничным методам сбора разведданных (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

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В Рубежном Луганской области российские оккупанты похищают детей и заставляют их матерей становиться «шпионками».

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Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в случае отказа оккупанты угрожают расстреливать детей.

«Орки воруют детей, а потом заставляют матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой того, что им нужна гуманитарка. Брать какие-то гуманитарные наборы или просто продукты, потом возвращаться назад и рассказывать, как устроены позиции украинских защитников. Если женщины этого не сделают, они угрожают расстрелять детей», — рассказал Гайдай.

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Он отметил, что в Рубежном продолжаются позиционные бои, а украинские военные успешно отражают атаки врага и не дают оккупантам продвинуться в глубь города.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Рубежное Сергей Гайдай Война России против Украины

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