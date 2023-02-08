«Максимальная эскалация». Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону на Кременском направлении — глава ОВА

8 февраля, 10:33
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В Луганской области на Кременском направлении сейчас наблюдается максимальная эскалация (Фото:Генштаб)

В Луганской области на Кременском направлении сейчас наблюдается максимальная эскалация (Фото:Генштаб)

В Луганской области на Кременском направлении сейчас наблюдается максимальная эскалация. Российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону Украины.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на этом направлении оккупанты ведут постоянные атаки и обстрелы.

Оккупанты атакуют небольшими группами, до взвода, но постоянными волнами. Иногда с помощью тяжелой техники.

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Гайдай также отметил, что войска РФ наступают в направлении Белогоровки, но успеха не имеют.

Ранее Гайдай говорил, что новое наступление оккупационных войск РФ в области можно ожидать в любой день после 15 февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=jYJAjawVeR8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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