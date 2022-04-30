Оккупанты постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины — Минобороны
Спикер Минобороны Украины Алексей Мотузяник (Фото:Скриншот с видео UkraineMediaCentre Kyiv/Youtube)
Российские войска перегруппировываются и усиливают атакующие действия на востоке Украины.
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Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в медиацентре.
«Основная цель противника пока остается неизменной — это окружения группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым», — говорится в сообщении.
Мотузяник отметил, что российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям.
По его словам, наиболее активные действия оккупантов наблюдаются на Слобожанском и Донецком направлении. Кроме того, выявлены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий.
Например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койкоместа и обустроен дополнительный полевой госпиталь.
А в российском Ростове-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуты дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих.
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