Провели «медосмотр» и признали годными: в Станице Луганской оккупанты поставили на военный учет всех коммунальщиков — Генштаб 17 октября, 08:00 В Станице Луганской всех коммунальщиков поставили на военный учет (Фото:Луганская областная государственная администрация)

Оккупанты пытаются восполнять свои потери в живой силе и массово мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 17 октября.

В Станице Луганской Луганской области оккупанты незаконно поставили на военный учет работников коммунальных служб.

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Представители оккупационных «властей» провели так называемый медосмотр, по результатам которого все оказались годными к военной службе.

Ранее Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что российские оккупанты принудительно «мобилизовали» на войну до 3000 жителей города.