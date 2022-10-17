Провели «медосмотр» и признали годными: в Станице Луганской оккупанты поставили на военный учет всех коммунальщиков — Генштаб

17 октября, 08:00
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В Станице Луганской всех коммунальщиков поставили на военный учет (Фото:Луганская областная государственная администрация)

В Станице Луганской всех коммунальщиков поставили на военный учет (Фото:Луганская областная государственная администрация)

Оккупанты пытаются восполнять свои потери в живой силе и массово мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 17 октября.

В Станице Луганской Луганской области оккупанты незаконно поставили на военный учет работников коммунальных служб.

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Представители оккупационных «властей» провели так называемый медосмотр, по результатам которого все оказались годными к военной службе.

Ранее Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что российские оккупанты принудительно «мобилизовали» на войну до 3000 жителей города.

https://www.youtube.com/watch?v=v1mqIXT4mGo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Мобилизация Луганская область Генштаб Станица Луганская Война России против Украины

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