«Московиты упоротые полностью». Почему для войска оккупантов важно выполнить приказ, или умереть — интервью с бойцом ВСУ 26 августа, 11:31 NV Премиум Украинский танк возле освобожденного села Роботино, Запорожская область, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Евгений Межевкин, командир сводной тактической группы Адам, герой Украины, рассказал в эфире Radio NV, как оккупационное войско продолжает использовать собственную примитивную тактику и «мясные штурмы», несмотря на присутствие, или же наоборот сил ЧВК Вагнер.

— Я должен вас спросить все-таки о том, что произошло в Тверской области. Понимаю, что ваша тактическая группа продолжает находиться на бахмутском направлении. Когда вы увидели новость о том, что в Тверской области упал самолет Embraer и что там, возможно, находился главарь наемников группы Вагнера Евгений Пригожин.

Видео дня

Сейчас уже якобы подтвердили, что это был именно он. Также там есть нацист Дмитрий Уткин, в честь которого назвали эту группу. Помним, что именно на бахмутском направлении действовали эти наемники. Что вы почувствовали, когда услышали эту новость?

— Мы, когда услышали эту новость, посмеялись. Во-первых, это может быть или убирают ненужных людей, как это обычно было в прошлом, скажем так, как работали НКВД-исты, так и продолжили работать КГБ в Советском Союзе и в современной Российской Федерации. Поэтому мы посмеялись, поприкалывались.