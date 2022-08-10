На Харьковском направлении оккупанты пошли в наступление: бои продолжаются — Генштаб

10 августа, 07:09
На Харьковском направлении продолжаются бои (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении продолжаются бои (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении для улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Ветеринарное — Уды. Успеха не имели, понес потери и отошли.

На направлении Байрак — Гусаровка продолжаются боевые действия, говорится в утренней сводке Генштаба.

Также зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское и Шепелевка.

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На Славянском направлении были обстреляны районы Большой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Долгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. До 11 августа планируется проведение первого этапа совместного оперативно-тактического учения с боевой стрельбой вооруженных сил РФ и Беларуси.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси по Украине.

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На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Сеньковки Черниговской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Бои Наступление Война России против Украины

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