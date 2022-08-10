На Харьковском направлении оккупанты пошли в наступление: бои продолжаются — Генштаб
На Харьковском направлении продолжаются бои (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении для улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Ветеринарное — Уды. Успеха не имели, понес потери и отошли.
На направлении Байрак — Гусаровка продолжаются боевые действия, говорится в утренней сводке Генштаба.
Также зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Дементиевка, Новое, Питомник, Русские Тишки, Победа, Верхний Салтов, Старый Салтов, Мосьпаново, Старая Гнилица, Гусаровка, Коробочкино, Пятигорское и Шепелевка.
На Славянском направлении были обстреляны районы Большой Камышевахи, Дмитровки, Карнауховки, Долгенького, Вернополья, Новой Дмитровки, Богородичного и Долины.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела. До 11 августа планируется проведение первого этапа совместного оперативно-тактического учения с боевой стрельбой вооруженных сил РФ и Беларуси.
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси по Украине.
На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район Сеньковки Черниговской области.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.