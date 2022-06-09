В Харьковской области оккупанты пошли в наступление: бои продолжаются — Генштаб

9 июня, 07:22
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Оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Долгенького (Фото:Генштаб)

Оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Долгенького (Фото:Генштаб)

Для сковывания действий сил обороны Украины российские оккупанты ведут интенсивные артиллерийские обстрелы украинских подразделений.

Об этом сообщает Генштаб.

Используя результаты огневого поражения, армия РФ проводила наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Довгенького в Харьковской области. Боевые действия продолжаются.

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Кроме того, на Харьковском направлении агрессоры с целью повышения устойчивости обороны проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов.

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Российские оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкино, Асеевка, Чепиль и Уды.

На Славянском направлении усилия оккупантов сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянска и Барвенково. Оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дубровно, Камышеваха и Курулька.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

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