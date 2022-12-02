Оккупанты пошли в наступление в двух областях: Генштаб сообщил, где украинские силы дали отпор 2 декабря, 08:00 Украинские защитники отразили вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские защитники отразили вражеские атаки в районах 14 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 2 декабря.

Силы обороны Украины остановили наступление оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области, а также Григоровка, Выемка, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Совершили 30 авиационных ударов по позициям украинских войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка отдельных подразделений.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеские артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Стрелечья, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ ведут оборону. Совершили обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка в Луганской области; Новоселовка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать главные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы по объектам в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Клещеевка, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Из танков и артиллерии разных типов были обстреляны районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки в Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты обороняются. Обстреляли из артиллерии районы населённых пунктов Времовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

На Запорожском направлении войска РФ ведут оборонительные действия. Обстреляли Никополь, Каменское, Гуляйполе, Дорожнянка, Белогорье Запорожской области, а также Ильинку в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении оккупанты ведут оборону. Под огонь из артиллерии попали районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Также не прекращаются обстрелы пригорода и города Херсон.