Украинские защитники отразили атаки оккупантов в двух областях: Генштаб сообщил о ситуации на фронте

9 декабря, 08:00
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Украинские военные дали отпор оккупантам в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

Украинские военные дали отпор оккупантам в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки Луганской области, а также Клищиевки и Марьинки Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 9 декабря.

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли пять ракетных и три авиационных удара, совершили 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

  • На Северском направлении войска РФ обстреляли из минометов населенные пункты Ходыно, Сосновка, Кондратовка и Запсилье Сумской области.
  • На Слобожанском направлении из минометов и ствольной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огурцово и Купянск Харьковской области.
  • На Купянском направлении оккупанты обороняются. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
  • На Лиманском направлении оккупанты вели огонь из артиллерии по районам Грековки, Макеевки, Площанки, Невского и Краснопоповки Луганской области, а также Торского и Григорьевки Донецкой области.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты пытаются вести наступательные действия. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах 25 населенных пунктов, среди которых Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестово, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении оккупанты ведут оборону. Были обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка в Донецкой области.
  • На Запорожском направлении войска РФ обстреляли из танков и артиллерии районы 14 населенных пунктов, среди которых Времовка, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области, а также Дорожнянка, Гуляйполе, Новоданиловка и Степное Запорожской области.
  • На Херсонском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались по районам населенных пунктов Берислав, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Велетенское Херсонской области и окрестностям Херсона.
https://www.youtube.com/watch?v=2dCdI0Sutp0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Луганская область Генштаб Война России против Украины

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