Оккупанты пошли в наступление на Славянском направлении: ВСУ встретили их плотным огнем и отбросили назад
Оккупанты пошли в наступление на Славянском направлении (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)
На Славянском направлении террористическая армия РФ пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска.
Об этом сообщает Генштаб.
Оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других.
После авиационного удара неподалеку от Гусаровки оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Украинские военные встретили врага плотным огнем и отбросили захватчиков назад.
На Харьковском направлении российские оккупанты ведут боевые действия с целью удержания занятых рубежей.
Вражеские обстрелы из артиллерии разных калибров зафиксированы, в частности, неподалеку от Русских и Черкасских Тишков, Питомника, Борщевой, Русской Лозовой, Чугуева.
Разведка боем в районе населенного пункта Уды полностью провалилась, оккупанты понесли потери и отошли.
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