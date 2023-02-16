Оккупанты наступают на пяти направлениях: ВСУ отразили атаки в районах более 15 населенных пунктов — Генштаб 16 февраля, 07:11 Генштаб сообщил, где ВСУ дали отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

Оккупационные войска РФ сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 16 феварля.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки в районах более 15 населенных пунктов, в частности, возле Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Федоровки, Бахмута, Дилиевки, Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки, Новоселки в Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Был обстреляны районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Рожковичи, Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфино, Басовка Сумской области; Гранов, Светличное, Стрелечья, Волчанск, Землянки, Рубленое, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная и Крейдянка в Харьковской области. Вражеская авиация с территории РФ нанесла удары по Наумовке в Сумской областию. а также Гранову и Удах Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях из танков, минометов и артиллерии оккупанты вели огонь по районам более 20 населенных пунктов, среди которых Гряниковка и Кучеровка Харьковской области; Новоегоровка, Макеевка, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка в Луганской области; Терны, Новоселовка, Спарное, Роздоловка, Степное Донецкой области. Авиация РФ нанесла удары в районах Житловки, Серебрянского лесничества и Белогоровки.

На Бахмутском направлении под обстрелы из минометов и артиллерии попали районы более 20 населенных пунктов, среди которых Спорное, Выемка, Раздоловка, Федоровка, Васюковка, Белогоровка, Парасковиевка, Бахмут, Клищеевка, Ивановское, Часов яр, Ступочки, Предтечино и Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях обстрелы из танков, минометов и артиллерии зафиксировали в районах 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Веселое, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Никольское, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. Авиационные удары оккупанты нанесли возле Каменки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов, среди которых Времовка, Новополь, Темировка, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка и Каменское. Вражеские авиаудары зафиксированы неподалеку Новополя и Малиновки.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 10 населенных пунктов, среди которых Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Веселое, Львовское, Ивановка, Токаревка, Тягинка, Береговое Херсонской области, а также Очаков Николаевской области.