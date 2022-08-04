Бои продолжаются. Оккупанты пошли в наступление на Харьковском направлении — Генштаб
На Харьковском направлении продолжаются бои (Фото:Генштаб)
На Харьковском направлении оккупанты совершили попытку наступления в направлении Байрак — Гусаровка, боевые действия продолжаются.
Об этом сообщает Генштаб.
На этом же направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжье, Борщевая, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка.
На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дибривного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки.
Оккупанты пытались продвинуться в направлении Долгенькое — Богородичное. Получили отпор и отошли.
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