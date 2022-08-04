Бои продолжаются. Оккупанты пошли в наступление на Харьковском направлении — Генштаб

4 августа, 07:12
На Харьковском направлении продолжаются бои (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении продолжаются бои (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении оккупанты совершили попытку наступления в направлении Байрак — Гусаровка, боевые действия продолжаются.

Об этом сообщает Генштаб.

На этом же направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Лебяжье, Борщевая, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка.

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На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дибривного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки.

Оккупанты пытались продвинуться в направлении Долгенькое — Богородичное. Получили отпор и отошли.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Наступление Война России против Украины

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