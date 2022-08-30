На Донбассе оккупанты пошли в наступление на нескольких направлениях: везде были вынуждены отступать — Генштаб 30 августа, 07:26 ВСУ отразили наступление оккупантов на Донбассе (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлениях Зайцево, Шумов и Кодемы. Получили отпор и отступили.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На этом же направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Соледара, Долины, Зайцево и Белогоровки. Вражеская авиация нанесла удары в районах населенных пунктов Соледар и Кодема. Возле Константиновки был нанесен ракетный удар.

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На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные бои в направлениях Марьинки и Новомихайловки. Успеха не имели, отошли. Вели разведку в направлении Опытного.

Зафиксировали артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское, Авдеевка, Марьинка, Новоалександровка, Водяное, Новомихайловка и Тоненькое.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Звановки, Северска, Верхнекаменского и Славянска. Нанесли авиаудары возле Григоровки и Пришиба.

На Новопавловском направлении были обстреляны территории возле Угледара, Великой Новоселки, Пречистовки, Новополя и Зеленого Поля.

На Запорожском направлении войска РФ обстреляли районы населенных пунктов Новоданиловка, Гуляйпольское, Чаривное, Полтавка, Малые Щербаки, Железнодорожное, Новоивановка и Дорожнянка. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки, Новоселки, Каменского и Степного. Вели воздушную разведку БПЛА в районах Орехова, Гуляйполя и Новоандреевки.

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