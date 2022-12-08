Оккупанты пошли в наступление в трех областях: Генштаб сообщил, где ВСУ остановили вражеские атаки 8 декабря, 08:06 Украинские силы отразили вражеские атаки в трех областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупационных войск РФ в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 8 декабря.

Силы обороны Украины остановили вражеские атаки в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка и Белогоровка в Луганской области; Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

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За минувшие сутки оккупанты нанесли семь ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении оккупанты совершили артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Хреновка и Гремяч Черниговской области, а также Нововасильевка, Улица, Чернацкое и Середина Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелы из танков и артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Амбарное, Бологовка, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении оккупационные войска РФ обороняются. Обстреляли районы населенных пунктов Купянск, Синковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское, Харьковской области, а также Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении зафиксированы вражеские обстрелы в районах Грековки, Макеевки и Площанки Луганской области, а также Тернов, Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты пытаются идти в наступление. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в населенных пунктах Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обороняются. Совершили артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Херсонском направлении оккупанты ведут оборонительные действия, проводят усиление группировки войск. Зафиксированы артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов недалеко от линии столкновения, среди которых Золотая Балка, Качкаровка, Львов, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Днепровское Херсонской области. Также под огонь попали остров Белогрудый, Херсон и Николаев.