Оккупанты пытались наступать в Сумской и еще трех областях: Генштаб сообщил подробности 23 декабря, 07:01 Украинские силы отразили атаки оккупантов в четырех областях (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупационных войск РФ в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на пятницу, 23 декабря.

Украинские подразделения отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатное в Харьковской области, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, Площанка, Краснопоповка и Диброва Луганской области, а также Новоселовка, Ямполевка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Нью-Йорк и Марьинка в Донецкой области.

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За сутки оккупанты нанесли шесть ракетных и шесть авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На территории республики Беларусь военные комиссариаты проводят проверку приписного состава. Особое внимание уделяется старшим офицерам, состоящим в запасе.

На Северском направлении обстрелы из РСЗО зафиксировали в районе населенных пунктов Блешня Черниговской области, а также Нововасильевка, Атинск, Искрисковщина, Павловка, Водологи и Краснополье в Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты вели огонь из танков, минометов и артиллерии по районах населенных пунктов Шевченко, Стрелечья, Нескучное, Терновая, Старица, Волчанск, Волоховка и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении войска РФ стреляли неподалеку от Новомлынска, Купянска, Крахмального и Берестового Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении были обстреляны Макеевка, Площанка, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелы из танков и всего спектра артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении от вражеского огня пострадали районы Константиновки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении под удары попали Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии зафиксировали в районе Марганца Днепропетровской области и Херсона.