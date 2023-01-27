Оккупанты атакуют в двух областях: Генштаб сообщил, где украинские силы дали отпор 27 января, 07:07 Украинские защитники дали отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

Подразделения Сил обороны за прошлые сутки отразили атаки российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 27 января, атаки были отражены в районах населенных пунктов Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области, а также Верхнекамянское, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар в Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Тем не менее, идут совместные учения, под видом которых РФ наращивает авиационную группировку на территории Беларуси. Артиллерийские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Тимоновичи и Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка, Павловка и Большая Писаревка Сумской области; Стрелечья, Терновая, Варваровка, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Бударки, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении были обстреляны Двуречная, Синьковка, Подолы, Орлянка, Песчаное, Табаевка, Берестово и Лозовая Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, а также Ивановку Донецкой области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва и Кузьминое Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Красную Гору, Парасковеевку, Бахмут, Клещиевку, Белую Гору, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении были обстреляны Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под вражеские обстрелы попали Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности, Новополь Донецкой области, а также Полтавка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Вышетарасовка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли Херсон.