Оккупанты пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк и понесли потери: около 130 раненых 20 апреля, 08:06 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасна.

Об этом сообщает Генштаб.

После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых оккупантов. Точное количество уточняется.

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На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

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