Оккупанты пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк и понесли потери: около 130 раненых
Оккупанты пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты пытаются совершать наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасна.
Об этом сообщает Генштаб.
После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых оккупантов. Точное количество уточняется.
На Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
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