На юге Украины оккупанты штурмуют район Благодатного: имеют частичный успех

22 августа, 08:00
Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Генштаб сообщил, что происходит на юге Украины (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На Николаевском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Благодатное, имеют частичный успех.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районе населенных пунктов Великое Артаково, Лозовое, Таврийское, Степная Долина, Первомайское, Киселевка, Красная Долина, Потемкино, Прибугское, Парутино, Поляна, Новоалександровка и Партизанское.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Херсонская область Юг Украины Николаевская область Война России против Украины

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