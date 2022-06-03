Оккупанты пытались штурмовать на Криворожском направлении: ВСУ дали отпор

3 июня, 08:05
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Оккупанты получили отпор на Криворожском направлении (Фото:Генштаб)

Оккупанты получили отпор на Криворожском направлении (Фото:Генштаб)

На отдельных участках Криворожского направления российские оккупанты активизировали ведение воздушной разведки и пытались провести штурмовые действия.

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Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что оккупационная армия РФ получила отпор и отошла на ранее занятые позиции.

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На Южнобугском направлении в течение суток оккупанты применили минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Кривой Рог Штурм Война России против Украины

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