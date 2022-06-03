Оккупанты пытались штурмовать на Криворожском направлении: ВСУ дали отпор 3 июня, 08:05 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты получили отпор на Криворожском направлении (Фото:Генштаб)

На отдельных участках Криворожского направления российские оккупанты активизировали ведение воздушной разведки и пытались провести штурмовые действия.



Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что оккупационная армия РФ получила отпор и отошла на ранее занятые позиции.

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На Южнобугском направлении в течение суток оккупанты применили минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина.



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