Оккупанты пытались штурмовать на Криворожском направлении: ВСУ дали отпор
Оккупанты получили отпор на Криворожском направлении (Фото:Генштаб)
На отдельных участках Криворожского направления российские оккупанты активизировали ведение воздушной разведки и пытались провести штурмовые действия.
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Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что оккупационная армия РФ получила отпор и отошла на ранее занятые позиции.
На Южнобугском направлении в течение суток оккупанты применили минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина.
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