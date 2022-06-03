Оккупанты пошли на штурм в Харьковской области, но понесли потери и отошли — Генштаб

3 июня, 07:24
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Оккупанты попытались пойти на штурм в Харьковской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты попытались пойти на штурм в Харьковской области (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении российские оккупанты концентрируются на инженерном оборудовании позиций.

Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры проводили штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имели, после причиненных подразделениями Сил обороны потерь отошли.

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Вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других.

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Вблизи Долгенького оккупанты нанесли авиаудары силами армейской авиации.

На Слобожанском направлении оккупационная армия РФ продолжает подготовку к наступлению. пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории РФ. С целью снижения наступательного потенциала украинских войск ведет огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении оккупанты активных действий не проводили. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий Сил обороны Украины.

Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанесли авиационные удары вблизи Нового.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Харьковская область Генштаб Война России против Украины

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