Оккупанты пошли на штурм в Харьковской области, но успеха не имели — Генштаб
Оккупанты пошли на штурм в районе Долгенького, но безуспешно (Фото:Генштаб)
На Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления.
Об этом сообщает Генштаб.
Агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Долгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха.
Была попытка штурма в районе населенного пункта Долгенькое, армия РФ успеха не имела и отошла на ранее занятые позиции.
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают подготовку к наступлению, проводят изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств на территории РФ.
На Харьковском направлении активных действий оккупационная армия не проводила. Обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.
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