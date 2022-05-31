Оккупанты пошли на штурм в Харьковской области, но успеха не имели — Генштаб 31 мая, 07:08 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пошли на штурм в районе Долгенького, но безуспешно (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых рубежей и маршрутов снабжения, создании условий для дальнейшего наступления.



Об этом сообщает Генштаб.

Агрессоры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Долгенькое, Вернополье, Грушуваха и Большая Камышеваха.

Была попытка штурма в районе населенного пункта Долгенькое, армия РФ успеха не имела и отошла на ранее занятые позиции.

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На Слобожанском направлении оккупанты продолжают подготовку к наступлению, проводят изучение вероятных путей выдвижения, поставки вооружения и военной техники, материальных средств на территории РФ.

На Харьковском направлении активных действий оккупационная армия не проводила. Обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терны, Лозовая, Протопоповка, Руднево, Соколовка и других.

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